Bankitalia: "Sale volume trading sui cambi in Italia"

(Teleborsa) - In Italia, ad aprile 2025 il volume delle transazioni in cambi e in derivati OTC su valute è pari a circa 480 miliardi, un controvalore superiore rispetto a quello registrato nell'indagine precedente condotta nello stesso mese del 2022 (380 miliardi). Per i mesi di aprile del 2022 e del 2025, si osserva un aumento del volume delle negoziazioni in derivati su tassi d'interesse da 417 a 513 miliardi. È quanto emerge dall'condotta lo scorso aprile dallaL'indagine, coordinata dalla, è stata effettuata danelle rispettive giurisdizioni e, nell'aggiornamento di oggi, si arricchiscedei, controvalutati in dollari USA.Nel mercato dei cambi e dei derivati su valute – evidenzia– ilrimane la valuta di riferimento, con transazioni per un controvalore pari a 385 miliardi.Per quanto riguarda gliin Italia lo swap in valuta estera rimane lo strumento più diffuso sul mercato dei cambi e dei derivati su valute (289 miliardi).Con riferimento ai, i forward rate agreements continuano ad essere gli strumenti più utilizzati per un controvalore di 173 miliardi; al contempo si osserva un significativo aumento della contrattazione in overnight indexed swaps che si attesta su un controvalore di 166 miliardi (109 miliardi ad aprile 2022).evidenziano che la maggior parte delle transazioni sono effettuate con banche non residenti (per un controvalore pari a circa 315 e 202 miliardi, rispettivamente, nel mercato dei cambi e derivati su valute e in quello dei derivati su tassi di interesse). Infine, lead aprile 2025 registrano un controvalore di 397 miliardi, in aumento rispetto ai 106 miliardi rilevati nello stesso mese del 2022.