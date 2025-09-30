Milano 10:02
42.373 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:03
9.269 -0,33%
Francoforte 10:02
23.699 -0,20%

Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)

Il FTSE MIB prende il via a 42.514,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (-0,09%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto -0,09%, a quota 42.514,54 in apertura.
Condividi
```