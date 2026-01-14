Milano 9:43
45.685 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:43
10.167 +0,29%
25.415 -0,02%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,04%)

Il DAX prende il via a 25.429,75 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,04%, a quota 25.429,75 in apertura.
