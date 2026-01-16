Milano 9:40
45.739 -0,24%
Nasdaq 15-gen
25.547 0,00%
Dow Jones 15-gen
49.442 +0,60%
Londra 9:40
10.219 -0,19%
25.314 -0,15%

Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,06%)

Il DAX prende il via a 25.336,01 punti

Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,06%, a quota 25.336,01 in apertura.
