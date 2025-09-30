Milano 10:03
42.356 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:03
9.269 -0,33%
Francoforte 10:03
23.695 -0,21%

Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,90%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.862,53 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dello 0,90%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dello 0,90%, a quota 3.862,53 in apertura.
Condividi
```