Milano 10:03
42.356 -0,47%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:04
9.269 -0,34%
Francoforte 10:03
23.695 -0,21%

Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,04% alle 04:50)

Il Nikkei 225 si muove sulla parità a 45.023,48 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,04% alle 04:50)
Tokyo mostra un -0,04% alle 04:50 e continua gli scambi a 45.023,48 punti.
Condividi
```