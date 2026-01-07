Milano 13:19
45.659 -0,21%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:19
10.059 -0,62%
Francoforte 13:19
25.039 +0,59%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,07% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.784,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,07% alle 10:30)
Milano mostra un +0,07% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.784,88 punti.
Condividi
```