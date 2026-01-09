Milano 13:33
45.694 +0,05%
Nasdaq 8-gen
25.507 -0,57%
Dow Jones 8-gen
49.266 +0,55%
Londra 13:33
10.095 +0,50%
Francoforte 13:33
25.256 +0,51%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (0% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.671,01 punti

