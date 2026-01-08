Milano 13:55
45.466 -0,20%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 13:55
10.018 -0,30%
Francoforte 13:55
25.052 -0,28%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,06% alle 10:30)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.530,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,06% alle 10:30)
Milano mostra un -0,06% alle 10:30 e continua gli scambi a 45.530,78 punti.
Condividi
```