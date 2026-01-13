Milano 14:12
45.681 -0,11%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:12
10.137 -0,04%
Francoforte 14:12
25.444 +0,15%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.655,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)
Milano mostra un -0,17% alle 13:00 e continua gli scambi a 45.655,59 punti.
Condividi
```