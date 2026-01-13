Milano
14:12
45.681
-0,11%
Nasdaq
12-gen
25.788
0,00%
Dow Jones
12-gen
49.590
+0,17%
Londra
14:12
10.137
-0,04%
Francoforte
14:12
25.444
+0,15%
Martedì 13 Gennaio 2026, ore 14.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 13:00)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 45.655,59 punti
In breve
,
Finanza
13 gennaio 2026 - 13.00
Milano mostra un -0,17% alle 13:00 e continua gli scambi a 45.655,59 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,1% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,07% alle 10:30)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,19% alle 13:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,06% alle 10:30)
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,11%
Altre notizie
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (+0,03% alle 16:00)
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (0% alle 10:30)
Borsa: Giornata cauta per Milano (+0,1%)
Borsa: Non si allontana dalla parità Shanghai (-0,1% alle 04:48)
Borsa: Non si allontana dalla parità Tokyo (-0,08% alle 07:20)
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (+0,03% alle 19:30)
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto