Milano 30-set
0 0,00%
Nasdaq 30-set
24.680 +0,28%
Dow Jones 30-set
46.398 +0,18%
Londra 30-set
9.350 +0,54%
Francoforte 30-set
23.881 +0,57%

Borsa: Stabile il Dow Jones, che riporta un cauto +0,18%

Il Dow Jones chiude a 46.397,83 punti

Giornata fiacca per l'indice dei principali titoli americani, che porta a casa un modesto +0,18%, terminando le negoziazioni a 46.397,83 punti.
