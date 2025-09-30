Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:43
24.624 +0,05%
Dow Jones 21:43
46.328 +0,03%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto +0,19%
Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto +0,19%, terminando le negoziazioni a 7.895,94 punti.
