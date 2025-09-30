Fisco, precompilata alla volata finale

(Teleborsa) - 730 precompilato alla volata finale con la scadenza fissata ad oggi, martedì 30 settembre
. Dai primi dati, tra i cittadini che hanno già inviato la dichiarazione in autonomia circa 6 su 10 hanno scelto la "modalità semplificata"
, che offre un percorso guidato senza campi né codici.
Nei giorni scorsi l'Agenzia ha inviato un memo tramite l'App "IO"
per ricordare l'imminente scadenza ai contribuenti che - pur essendo già entrati nell'applicativo - non hanno ancora cliccato sul tasto "invia".
A
nche quest’anno, chi presenta il 730
con l’applicativo dell’Agenzia può scegliere, in alternativa alla modalità tradizionale, la compilazione semplificata per visualizzare le informazioni all’interno di un’interfaccia che guida con parole di uso comune fino al click finale. I
n questo caso, non è necessario conoscere i campi della dichiarazione né i codici da indicare: è infatti il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, come validati o integrati/modificati dal contribuente.
Per consultare e inviare il proprio modello basta entrare nell’applicativo, disponibile sul sito dell’Agenzia, tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
. È possibile delegare un familiare o un’altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse: per farlo, è disponibile un’apposita funzionalità nella propria area riservata. In alternativa, si può inviare una pec o presentare la richiesta a un qualunque ufficio dell’Agenzia. Un mese in più per il modello Redditi, che va inviato entro il 31 ottobre 2025.