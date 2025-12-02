Milano
17:35
43.355
+0,22%
Nasdaq
19:18
25.512
+0,67%
Dow Jones
19:18
47.362
+0,15%
Londra
17:35
9.702
-0,01%
Francoforte
17:35
23.711
+0,51%
Martedì 2 Dicembre 2025, ore 19.35
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,01%)
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Londra (-0,01%)
Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 9.701,8 punti
In breve
,
Finanza
02 dicembre 2025 - 17.43
Chiude sulla parità Londra, che propone sul finale un -0,01% e archivia gli scambi a 9.701,8 punti.
Condividi
Argomenti trattati
Londra
(184)
Titoli e Indici
FTSE 100
-0,01%
