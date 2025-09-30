Milano 16:24
42.615 +0,14%
Nasdaq 16:24
24.545 -0,27%
Dow Jones 16:24
46.306 -0,02%
Londra 16:24
9.334 +0,37%
Francoforte 16:24
23.778 +0,14%

Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

Avanza la big tedesca delle costruzioni, che guadagna bene, con una variazione del 2,65%.
