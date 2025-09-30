Milano 16:24
42.615 +0,14%
Nasdaq 16:24
24.545 -0,27%
Dow Jones 16:24
46.306 -0,02%
Londra 16:24
9.334 +0,37%
Francoforte 16:24
23.778 +0,14%

Francoforte: andamento sostenuto per Knorr-Bremse

(Teleborsa) - Seduta positiva per Knorr-Bremse, che avanza bene del 2,30%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Knorr-Bremse rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Knorr-Bremse, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 79,1 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 80,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 78,1.

