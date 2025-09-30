Londra: balza in avanti Rentokil Initial

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rentokil Initial
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Rentokil Initial
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,799 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,686. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,912.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)