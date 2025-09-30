Milano 16:25
Londra: balza in avanti Rentokil Initial
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rentokil Initial più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Rentokil Initial è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,799 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 3,686. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,912.

