Londra: movimento negativo per Endeavour Mining

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che mostra un decremento del 2,07%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Endeavour Mining classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,93 sterline e primo supporto individuato a 29,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
