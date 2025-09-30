Londra: movimento negativo per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale
, che mostra un decremento del 2,07%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Endeavour Mining
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 30,93 sterline e primo supporto individuato a 29,84. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 32,02.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)