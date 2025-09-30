Milano 16:26
42.624 +0,16%
Nasdaq 16:26
24.543 -0,28%
Dow Jones 16:26
46.307 -0,02%
Londra 16:26
9.336 +0,39%
Francoforte 16:26
23.778 +0,14%

Londra: positiva la giornata per Rentokil Initial

Seduta vivace oggi per il distributore di prodotti per la disinfestazione e l'igiene, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
