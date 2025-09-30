Milano 16:26
42.624 +0,16%
Nasdaq 16:26
24.543 -0,28%
Dow Jones 16:26
46.307 -0,02%
Londra 16:26
9.336 +0,39%
Francoforte 16:26
23.778 +0,14%

Madrid: andamento rialzista per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per ACS
Seduta positiva per Actividades de Construccion y Servicios, che avanza bene del 2,03%.
Condividi
```