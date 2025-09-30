Manovra, Leo: "Priorità Irpef e famiglie. Ma dobbiamo essere rigorosi"

(Teleborsa) - In manovra "vedremo tutto quello che si potrà fare" le priorità sono l'Irpef e il sostegno alle famiglie "ma allo stesso tempo dobbiamo essere molto attenti e rigorosi sui conti pubblici". È quanto ha affermato ilintervenendo con un videomessaggio alla"Tutto questo ci ha premiato fino ad adesso – ha aggiunto–. È sotto gli occhi di tutti la riduzione dello spread, le agenzie di rating ci hanno premiato. Quindi se riusciamo a rendere coerenti i meccanismi di finanza pubblica con degli sgravi fiscali misurati e calibrati ritengo che facciamo un servizio importante per il nostro Paese e per i nostri cittadini"."Lasarà importante per verificare, sulle base delle risorse di cui potremmo disporre, misure per il ceto medio rappresentato dai quei soggetti che si collocano nella fascia dai 28mila ai 50mila euro – ha detto il viceministro –. Lì bisognerà vedere di ridurre l'aliquota dal 35% al 33% e questo aiuterà in modo più significativo le fasce più deboli"."Nei progetti del governo c'è anche una– ha concluso Leo – ed in particolare per quelle in cui ci sono figli e quindi lavorare sulle detrazioni. Ma anche lì, come sapete, oggi le nuove regole di governance europea ci obbligano alla massima prudenza".