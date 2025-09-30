Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:44
24.621 +0,04%
Dow Jones 21:44
46.323 +0,01%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: andamento negativo per Salesforce

Si muove verso il basso il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, con una flessione del 2,71%.
