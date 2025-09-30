Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:44
24.621 +0,04%
Dow Jones 21:44
46.323 +0,01%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: balza in avanti Nvidia

Migliori e peggiori
New York: balza in avanti Nvidia
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il chipmaker, che tratta in utile del 2,14% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'esame di breve periodo della società di chip classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 188,2 USD e primo supporto individuato a 182,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 194,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```