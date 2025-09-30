Milano 17:35
New York: calo per Salesforce

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che passa di mano con un calo del 2,71%.

Lo scenario su base settimanale di Salesforce rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


La situazione di medio periodo di Salesforce resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 244,2 USD. Supporto visto a quota 234,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 254,1.

