New York: calo per Salesforce

(Teleborsa) - Sottotono il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
, che passa di mano con un calo del 2,71%.
Lo scenario su base settimanale di Salesforce
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Salesforce
resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 244,2 USD. Supporto visto a quota 234,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 254,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)