New York: pioggia di acquisti su Interpublic Group

(Teleborsa) - Grande giornata per il gruppo americano che offre servizi di pubblicità e marketing, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,23%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpublic Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Interpublic Group rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Interpublic Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,71 USD, mentre il primo supporto è stimato a 27,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30.

