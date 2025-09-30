New York: pioggia di acquisti su Interpublic Group

(Teleborsa) - Grande giornata per il gruppo americano che offre servizi di pubblicità e marketing
, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,23%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Interpublic Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Interpublic Group
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Interpublic Group
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 28,71 USD, mentre il primo supporto è stimato a 27,42. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 30.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)