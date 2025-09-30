Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:47
24.636 +0,10%
Dow Jones 21:47
46.347 +0,07%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

New York: rosso per Goldman Sachs

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana, che passa di mano con un calo del 2,13%.

L'andamento di Goldman Sachs nella settimana, rispetto al Dow Jones, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


La tendenza di breve di Goldman Sachs è in rafforzamento con area di resistenza vista a 802,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 779,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 825,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
