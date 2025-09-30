New York: rosso per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Sottotono la banca d'affari americana
, che passa di mano con un calo del 2,13%.
L'andamento di Goldman Sachs
nella settimana, rispetto al Dow Jones
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di Goldman Sachs
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 802,3 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 779,1. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 825,4.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)