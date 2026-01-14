Milano
CNH Industrial, promozione a Buy da Goldman Sachs
Finanza
,
Consensus
14 gennaio 2026 - 09.24
(Teleborsa) -
Goldman Sachs
ha migliorato a "
Buy
" la
raccomandazione
su
CNH Industrial
, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, con prezzo obiettivo sul titolo quotato a NYSE fissato a 13 dollari per azione.
Argomenti trattati
