CNH Industrial, promozione a Buy da Goldman Sachs

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha migliorato a "Buy" la raccomandazione su CNH Industrial, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, con prezzo obiettivo sul titolo quotato a NYSE fissato a 13 dollari per azione.
