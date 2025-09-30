New York: scambi in positivo per PDD Holdings

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società di commercio globale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,17%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di PDD Holdings
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso PDD Holdings
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di PDD Holdings
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 134,4 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 132,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 136,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)