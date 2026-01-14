In calo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilin calo dello 0,8% che si attesta su 49.192 punti, mentre resta piatto l', con chiusura su 6.964 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,18%); sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,26%.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,53%),(+1,08%) e(+0,63%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,84%) e(-0,51%).Il dato sull'inflazione ha spinto gli investitori a scommettere su un taglio anticipato da parte della Federal Reserve, ovvero prima della scadenza del mandato del presidente Jerome Powell, prevista per maggio. Nel frattempo, ha preso il via la stagione delle trimestrali, con le banche in prima fila. Dopo la trimestrale di JP Morgan oggi sono attesi i conti di BoA, Citigroup e Wells Fargo, mentre domani sarà il turno di Morgan Stanley, Goldman Sachs e BlackRock. Sul fronte macro in agenda mercoledì i prezzi alla produzione di ottobre e le vendite al dettaglio di novembre.Tra i(+2,01%),(+1,98%),(+1,87%) e(+1,28%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,07%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,46%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,31%.Al top tra i, si posizionano(+7,35%),(+6,72%),(+6,40%) e(+4,32%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,85%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,41%.In perdita, che scende del 5,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,75 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Partite correnti, trimestrale (atteso -240 Mld $; preced. -251,3 Mld $)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,5%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,24 Mln unità; preced. 4,13 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. 0,5%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,2%).