New York: netto calo registrato da PDD Holdings

società di commercio globale

Nasdaq 100

PDD Holdings

PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la, che esibisce una perdita secca del 4,75% sui valori precedenti.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni di medio periodo diconfermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,5 USD con primo supporto visto a 111,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 110,2.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)