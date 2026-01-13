Milano 17:35
New York: netto calo registrato da PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di commercio globale, che esibisce una perdita secca del 4,75% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PDD Holdings, che fa peggio del mercato di riferimento.


Le implicazioni di medio periodo di PDD Holdings confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,5 USD con primo supporto visto a 111,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 110,2.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
