New York: netto calo registrato da PDD Holdings

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società di commercio globale
, che esibisce una perdita secca del 4,75% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di PDD Holdings
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di PDD Holdings
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 114,5 USD con primo supporto visto a 111,6. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 110,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)