Milano 10:09
42.371 -0,43%
Nasdaq 29-set
24.611 0,00%
Dow Jones 29-set
46.316 +0,15%
Londra 10:09
9.272 -0,30%
Francoforte 10:09
23.689 -0,24%

Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Pernod Ricard
Ribasso composto e controllato per il colosso degli alcolici, che presenta una flessione del 2,58% sui valori precedenti.
Condividi
```