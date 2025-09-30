Milano 16:29
42.640 +0,20%
Nasdaq 16:29
24.560 -0,21%
Dow Jones 16:29
46.279 -0,08%
Londra 16:29
9.337 +0,40%
Francoforte 16:29
23.784 +0,16%

Parigi: giornata depressa per TotalEnergies

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per TotalEnergies
Si muove verso il basso la compagnia petrolifera e del gas francese, con una flessione del 2,41%.
Condividi
```