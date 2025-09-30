Milano 17:35
42.725 +0,40%
Nasdaq 21:48
24.640 +0,11%
Dow Jones 21:48
46.358 +0,09%
Londra 17:35
9.350 +0,54%
Francoforte 17:35
23.881 +0,57%

Petrolio a 62,59 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 62,59 dollari alle 19:30
Prezzo del greggio Wti a 62,59 dollari per barile alle 19:30.
Condividi
```