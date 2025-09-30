Milano
10:10
42.375
-0,42%
Nasdaq
29-set
24.611
0,00%
Dow Jones
29-set
46.316
+0,15%
Londra
10:10
9.273
-0,29%
Francoforte
10:09
23.689
-0,24%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 10.26
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Petrolio a 63,18 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,18 dollari alle 08:30
Energia
,
In breve
,
Finanza
30 settembre 2025 - 08.30
Prezzo del greggio Wti a 63,18 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
Leggi anche
Petrolio a 64,34 dollari alle 15:40
Petrolio a 63,27 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,93 dollari alle 11:30
Petrolio a 61,84 dollari alle 08:30
Titoli e Indici
Wti Crude Oil Future
-1,10%
Altre notizie
Petrolio a 62,68 dollari alle 11:30
Petrolio a 65,23 dollari alle 08:30
Petrolio a 63,68 dollari alle 19:30
Petrolio a 62,42 dollari alle 19:30
Petrolio a 63,32 dollari alle 08:30
Petrolio a 62,14 dollari alle 15:40
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto