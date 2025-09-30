Milano 16:30
42.637 +0,19%
Nasdaq 16:30
24.554 -0,23%
Dow Jones 16:30
46.261 -0,12%
Londra 16:30
9.337 +0,39%
Francoforte 16:30
23.782 +0,16%

Piazza Affari: positiva la giornata per OVS

Balza in avanti il leader dell'abbigliamento in Italia, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.
