Milano
16:30
42.637
+0,19%
Nasdaq
16:30
24.554
-0,23%
Dow Jones
16:30
46.261
-0,12%
Londra
16:30
9.337
+0,39%
Francoforte
16:30
23.782
+0,16%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 16.47
Piazza Affari: positiva la giornata per OVS
Migliori e peggiori
,
In breve
30 settembre 2025 - 12.30
Balza in avanti il
leader dell'abbigliamento in Italia
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,06%.
Titoli e Indici
OVS
+2,11%
