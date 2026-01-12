Piazza Affari: seduta molto difficile per OVS

(Teleborsa) - A picco il leader dell'abbigliamento in Italia
, che presenta un pessimo -7,52%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di OVS
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di breve periodo della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,744 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,378. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,11.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)