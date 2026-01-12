Piazza Affari: seduta molto difficile per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

indice delle società a media capitalizzazione

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - A picco il, che presenta un pessimo -7,52%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico di breve periodo dellamette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,744 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 4,378. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 5,11.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)