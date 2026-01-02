OVS, prorogata al 4 febbraio l'offerta per Kasanova: serve più tempo con le banche

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che. Lo si legge in una nota, dove viene spiegato che la procedura istruttoria e deliberativa del ceto bancario - una delle principali condizioni sospensive dell'operazione - sta richiedendo tempistiche più lunghe rispetto a quanto previsto.L'operazione, annunciata il 10 novembre 2025, aumenta la presenza del gruppo OVS nel, dove già Upim opera con il marchio Croff, e prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro.