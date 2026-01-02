Milano 30-dic
44.945 0,00%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 31-dic
9.931 0,00%
Francoforte 30-dic
24.490 0,00%

OVS, prorogata al 4 febbraio l'offerta per Kasanova: serve più tempo con le banche

(Teleborsa) - OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che è stata prorogata fino al 4 febbraio 2026 la validità dell'offerta vincolante finalizzata ad ottenere il 100% di Kasanova. Lo si legge in una nota, dove viene spiegato che la procedura istruttoria e deliberativa del ceto bancario - una delle principali condizioni sospensive dell'operazione - sta richiedendo tempistiche più lunghe rispetto a quanto previsto.

L'operazione, annunciata il 10 novembre 2025, aumenta la presenza del gruppo OVS nel segmento casa, dove già Upim opera con il marchio Croff, e prevede la sottoscrizione di un aumento di capitale fino a 15 milioni di euro.
