Piazza Affari: andamento rialzista per OVS

leader dell'abbigliamento in Italia

FTSE Italia Mid Cap

OVS

indice delle società a media capitalizzazione

società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,53%, rispetto a -0,03% dell').Le implicazioni tecniche di breve periodo dellasuggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 4,817 Euro e supporto visto a quota 4,737. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 4,897.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)