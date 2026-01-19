OVS, buyback per oltre 200 mila euro

(Teleborsa) - OVS
, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato
, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, complessivamente 43.473 azioni ordinarie
(pari allo 0,017% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,6628 euro, per un controvalore
pari a 202.706,31 euro
.
Al 16 gennaio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.352.126 azioni proprie pari al 4,451% del capitale sociale.
Intanto, a Milano, si contrae la performance di OVS
con i prezzi allineati a 4,656 euro, per una discesa dell'1,36%.