Milano 16:05
45.268 -1,16%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 16:05
10.200 -0,35%
Francoforte 16:05
24.997 -1,19%

OVS, buyback per oltre 200 mila euro

Azioni proprie, Finanza
OVS, buyback per oltre 200 mila euro
(Teleborsa) - OVS, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, complessivamente 43.473 azioni ordinarie (pari allo 0,017% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,6628 euro, per un controvalore pari a 202.706,31 euro.

Al 16 gennaio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.352.126 azioni proprie pari al 4,451% del capitale sociale.

Intanto, a Milano, si contrae la performance di OVS con i prezzi allineati a 4,656 euro, per una discesa dell'1,36%.



Condividi
```