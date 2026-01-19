OVS, buyback per oltre 200 mila euro

OVS

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 12 e il 16 gennaio 2026, complessivamente(pari allo 0,017% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,6628 euro, per unpari aAl 16 gennaio, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.352.126 azioni proprie pari al 4,451% del capitale sociale.Intanto, a Milano, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 4,656 euro, per una discesa dell'1,36%.