Prezzi import Germania (MoM) in agosto

Prezzi import Germania (MoM) in agosto
Germania, Prezzi import in agosto su base mensile (MoM) -0,5%, in calo rispetto al precedente -0,4% (la previsione era -0,2%).

(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
