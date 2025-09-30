Riforma Confidi, l’allarme delle Cooperative: servono regole per garantire solidità

(Teleborsa) - "Abilitare iad operare liberamente. Il senso e la credibilità delle garanzie finanziarie per le imprese stanno nella solidità del soggetto garante".A sottolinearlo sono i presidenti dellrelativamente alle proposte emendative dipresentate sul Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese."Norme che equiparano i-aggiungono i presidenti- finiscono per togliere ogni valore alla garanzia collettiva e minare la stabilità finanziaria. Invece, su forte istanza di rappresentanze di Confidi in "affanno" sotto la soglia, sono stati presentati in Senato emendamenti tesi proprio a chiedere liceità ad operare, anche in nuovi ambiti, per soggetti che. Confidiamo nella saggezza della politica per evitare sbandate inopportune e auspichiamo che prosegua senza indugio l’iter di riforma secondo le linee assolutamente condivisibili indicate dal Governo nella proposta di Legge Delega, salvaguardando la natura mutualistica dei Confidi e il loro insostituibile ruolo a fianco delle PMI del Paese".