Milano
16:32
42.658
+0,24%
Nasdaq
16:32
24.572
-0,16%
Dow Jones
16:32
46.250
-0,14%
Londra
16:32
9.338
+0,41%
Francoforte
16:32
23.790
+0,19%
Martedì 30 Settembre 2025, ore 16.48
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in luglio
USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in luglio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
30 settembre 2025 - 15.15
USA,
Indice FHFA prezzi case in luglio su base mensile (MoM) -0,1%
, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -0,2%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
Condividi
Leggi anche
Vendita case in corso USA (MoM) in agosto
Vendita case esistenti USA (MoM) in agosto
Vendita case nuove USA (MoM) in agosto
Appuntamenti macroeconomici del 30 settembre 2025
Altre notizie
Prezzi produzione Italia (MoM) in luglio
Prezzi consumo Francia (MoM) in luglio
Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in luglio
Immobiliare USA, prezzi case in frenata a luglio
USA, Vendite industria (MoM) in luglio
USA, S&P Case-Shiller (YoY) in luglio
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto