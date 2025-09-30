Milano 16:32
USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in luglio

USA, Indice FHFA prezzi case (MoM) in luglio
USA, Indice FHFA prezzi case in luglio su base mensile (MoM) -0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -0,2%).

