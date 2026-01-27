USA, indice case FHFA novembre +0,6% su mese e +1,9% su anno

(Teleborsa) -. L'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency, che misura i prezzi delle abitazioni statunitensi, ha registrato un incremento mensile dello 0,6%, dopo il +0,4% registrata nel mese precedente. Le stime degli analisti erano per un aumento dello 0,3%.Sul'indice, calcolato sui prezzi dichiarati degli immobili all'accensione del mutuo presso Fannie Mae e Freddie Mac, è salito dell'1,9% più del +1,8% del mese precedente (rivisto da +1,7%).