Milano 16:32
42.658 +0,24%
Nasdaq 16:32
24.572 -0,16%
Dow Jones 16:32
46.250 -0,14%
Londra 16:32
9.338 +0,41%
Francoforte 16:32
23.790 +0,19%

USA, S&P Case-Shiller (YoY) in luglio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, S&P Case-Shiller (YoY) in luglio
USA, S&P Case-Shiller in luglio su base annuale (YoY) +1,8%, in calo rispetto al precedente +2,1% (la previsione era +1,7%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
Condividi
```