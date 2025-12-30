Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:07
25.509 -0,06%
Dow Jones 18:07
48.331 -0,27%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

S&P Case-Shiller USA (YoY) in ottobre

S&P Case-Shiller USA (YoY) in ottobre
USA, S&P Case-Shiller in ottobre su base annuale (YoY) +1,3%, in calo rispetto al precedente +1,4% (la previsione era +1,1%).
