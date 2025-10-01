Milano 17:35
43.080 +0,83%
Nasdaq 20:35
24.803 +0,78%
Dow Jones 20:35
46.478 +0,17%
Londra 17:30
9.455 +1,12%
Francoforte 17:35
24.114 +0,98%

A New York, forte ascesa per Constellation Energy

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Constellation Energy
Effervescente il fornitore statunitense di energia pulita, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,33%.
Condividi
```