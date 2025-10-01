Analisi Tecnica: EUR/YEN del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Lieve ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude in flessione dello 0,41%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 174,563. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 173,073. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 172,577.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)