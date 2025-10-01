Milano 9:51
Analisi Tecnica: GBP/USD del 30/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il CABLE, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1,3413. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1,346. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1,3507.


