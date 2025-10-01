Appuntamenti macroeconomici dell'1 ottobre 2025

(Teleborsa) - Mercoledì 01/10/2025
01:50 Giappone
: Indice Tankan, trimestrale (atteso 14 punti; preced. 13 punti)
02:30 Giappone
: PMI manifatturiero (atteso 48,4 punti; preced. 49,7 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI manifatturiero (atteso 49,5 punti; preced. 50,7 punti)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (preced. 0,1%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,2%; preced. 2%)
13:00 USA
: Richieste mutui, settimanale (preced. 0,6%)
14:15 USA
: Occupati ADP (atteso 52K unità; preced. 54K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 52 punti; preced. 53 punti)
16:00 USA
: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 48,7 punti)
16:00 USA
: Spese costruzioni, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,1%)
16:30 USA
: Scorte petrolio, settimanale (preced. -607K barili)(Foto: Silkstock - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))