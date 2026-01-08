Milano 11:47
Eurozona, il tasso di disoccupazione scende a sorpresa al 6,3% a novembre
(Teleborsa) - A novembre 2025, il tasso di disoccupazione destagionalizzato dell'area euro era del 6,3%, in calo rispetto al 6,4% di ottobre 2025 e in aumento rispetto al 6,2% di novembre 2024, secondo dati Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Le attese degli analisti erano per un 6,4%.

Il tasso di disoccupazione nell'UE era del 6,0% a novembre 2025, stabile rispetto a ottobre 2025 e in aumento rispetto al 5,8% di novembre 2024.

Eurostat stima che 13,225 milioni di persone nell'UE, di cui 10,937 milioni nell'area dell'euro, fossero disoccupate a novembre 2025. Rispetto a ottobre 2025, la disoccupazione è diminuita di 97.000 unità nell'UE e di 71.000 unità nell'area dell'euro. Rispetto a novembre 2024, la disoccupazione è aumentata di 416.000 unità nell'UE e di 253.000 unità nell'area dell'euro.

A novembre 2025, 2,923 milioni di giovani (sotto i 25 anni) erano disoccupati nell'UE, di cui 2,318 milioni nell'area dell'euro. A novembre 2025, il tasso di disoccupazione giovanile era del 15,1% nell'UE, in calo rispetto al 15,2% del mese precedente, e del 14,6% nell'area dell'euro, anch'esso in calo rispetto al 14,8% di ottobre 2025.

(Foto: Anastasiia Nelen su Unsplash)
